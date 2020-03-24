Из-за коронавируса волгоградские химзаводы будут больше выпускать белизны и антибактериальных салфеток

24 Март 2020 2020-03-24T19:34:18+03:00

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В Волгограде сразу два крупных завода производят химическую продукцию, которая может пригодиться во время коронавируса: «Химзавод» и «Грасс». Представителей именно этих предприятий пригласили на заседание рабочей группы по устойчивому управлению экономикой Волгоградской области. Обсудить было что. В связи с пандемией необходимость в средствах, производимыми заводами, резко возросла. Поэтому и встал вопрос: есть ли возможность увеличить объемы выпускаемой продукции. Оказалось, что есть. Представители предприятия заверили, что нарастят производство.

Уже в ближайшее время со складов «Каустика» будут больше отправлять дезинфицирующие средства для обработки поверхностей, среди которых белизна-гель и белизна «New». А с завода «Грасс» больше чистящих средств, антисептического средства на основе изопропилового спирта «DESO C9», антибактериальных салфеток.

ИСТОЧНИК KP.RU