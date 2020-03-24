2020-03-24T18:46:02+03:00
Общество

В Волгограде семьи с маленькими детьми смогут получать по пять тысяч в месяц

Решение о выплате зависит от дохода родителей
Екатерина МАЛИНИНА
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Заявление можно подать в МФЦ, через госуслуги или в соцзащиту.Заявление можно подать в МФЦ, через госуслуги или в соцзащиту.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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С 1 июля у семей, где есть дети от 3 до 7 лет, появилась дополнительная мера поддержки. Они смогут получать ежемесячную выплату в пять тысяч рублей. Все зависит от совокупного дохода семьи. Если на одного человека приходится меньше одного прожиточного минимум за 2 квартал 2019 года, то родители вправе рассчитывать на выплату.

Как сообщили «КП-Волгоград» в соцзащите, если в семье несколько детей такого возраста, то «надбавку» назначат на каждого малыша.

Сумму посчитают с 1 января 2020 года или с даты, когда ребенку исполнилось три года.

Что нужно сделать, чтобы получить этот вид поддержки? Подать заявление через портал госуслуг, через МФЦ или центр соцзащиты населения в своем районе. Стоить помнить об особом режиме работы МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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