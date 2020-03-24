В Волгограде семьи с маленькими детьми смогут получать по пять тысяч в месяц
С 1 июля у семей, где есть дети от 3 до 7 лет, появилась дополнительная мера поддержки. Они смогут получать ежемесячную выплату в пять тысяч рублей. Все зависит от совокупного дохода семьи. Если на одного человека приходится меньше одного прожиточного минимум за 2 квартал 2019 года, то родители вправе рассчитывать на выплату.
Как сообщили «КП-Волгоград» в соцзащите, если в семье несколько детей такого возраста, то «надбавку» назначат на каждого малыша.
Сумму посчитают с 1 января 2020 года или с даты, когда ребенку исполнилось три года.
Что нужно сделать, чтобы получить этот вид поддержки? Подать заявление через портал госуслуг, через МФЦ или центр соцзащиты населения в своем районе. Стоить помнить об особом режиме работы МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU