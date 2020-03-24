Жители Дзержинского района смогут пройти обследование на онкологию в своей поликлинике

24 Март 2020 2020-03-24T17:47:00+03:00

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У жителей Дзержинского района появится возможность провести диагностику своего организма на наличие онкологии. Центр откроется после завершения всех ремонтных работ в конце 2020 года в поликлинике №28.

Центр будет расположен на пятом этаже здания. Как утверждает облздрав, ЦАОП сможет обслуживать около 170 тысяч жителей Дзержинского района Волгограда. Он будет иметь отдельную зону ожидания, пять кабинетов врачей, дневной стационар, работающий в две смены, и кабинеты диагностики.

Работники центра смогут вести контроль за каждым пациентом и быстро обмениваться информацией, так как данные по всем ЦАОПам будут связаны единой системой. На полное обследование пациента будет уходить меньше двух недель. При выявлении патологии пациентов будут отправлять в областной онкодиспансер уже на лечение.

В прошлом году в нашем регионе открылся первый в России ЦАОП. На сегодняшний день таких центров уже пять (в областной больнице №1, в больнице №15, имени Фишера в Волжском, а также в Михайловке и Камышине).

В 2020 году в систему войдут еще четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Волгограде и Волжском, а в 2021 году их число достигнет 14. Все это делается и финансируется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU