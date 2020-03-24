В Волгограде для ремонта коллектора пришлось построить шахту

24 Март 2020 2020-03-24T16:26:32+03:00

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В Волгограде работники «Концессии водоснабжения» провели поистине уникальную операцию по ремонту канализационного коллектора, расположенного по улице Карла Либкнехта, 2А. При телеинспекционном обследовании коллектора выявли повреждение свода, которое в дальнейшем могло привести к возникновению аварийной ситуации. А сюда, между прочим, стекают стоки с половины Дзержинского района. Сложность заключалась в том, что коллектор располагается на глубине 7 метров. Обычная землеройная техника не достает до такой глубины, к тому же существовал риск обвала грунта. Поэтому решили построить настоящую шахту.

- Сначала вырыли, а затем укрепили его стальными рамами и досками по внутреннему периметру. После этого шахту продолжали раскапывать вертикально при помощи грейфера, вывесив его на автомобильном кране, поэтапно укрепляя рамами и досками, - рассказывают в «Концессии водоснабжения».

Так коммунальщики докопались до трубы и смогли провести ее ремонт. На данный момент шахту уже засыпали, а коллектор работает в штатном режиме. И потребители, к слову, не заметили никаких неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU