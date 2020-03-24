2020-03-24T15:13:33+03:00
Происшествия

В Городище мужчина умер от ботулизма

Его жена в состоянии средней степени тяжести
Юлия Данильченко
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Его жена в состоянии средней степени тяжести.Его жена в состоянии средней степени тяжести.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Утром 23 марта в больницу Городищенского района госпитализировали супругов с признаками отравления. Врачи обследовали пациентов и диагностировали ботулизм. Мужчина находился в критическом состоянии, его через несколько часов перевезли в специализированную инфекционную клинику, где начали лечение.

- Супруга поступила в ту же инфекционную больницу. Обоим проводилась противоботулинистическая терапия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава.

Несмотря на все старания врачей, спасти мужчину не удалось: он умер около половины пятого утра 24 марта. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, она под наблюдением.

Соответствующим органам предстоит выяснить, какой именно продукт стал причиной смертельного ботулизма, где была куплена эта рыба. Если найдется недобросовестный продавец, в таких случаях возбуждается уголовное дело «за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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