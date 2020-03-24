Соцработник из Волгограда обманом купила квартиру у пациента психинтерната

24 Март 2020 2020-03-24T13:38:34+03:00

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Ворошиловский районный суд признал договор купли-продажи между 53-летним волгоградцем и соцработником недействительным. Как оказалось, мужчина был инвалидом первой группы и страдал психическим заболеванием. Именно этим и воспользовалась сотрудница соцучреждения, где на постоянной основе жил владелец квартиры.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, аферистка заключила с ним договор на один миллион рублей. Конечно, ни копейки инвалид не получил. Более того, она дала расписку, по которой обещала отдать 522 тысячи рублей с маткапитала, хотя его обналичивание запрещено. Прокуратура провела проверку, по итогам которой обратилась в суд.

- Мужчина, более 33 лет состоящий на учете в связи с наличием психического заболевания, в момент совершения сделки находился в состоянии, исключающем способность понимать значение своих действий и руководить ими, - говорят в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU