В Волгограде гендиректор фирмы и его мать похитили из бюджета более 300 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T13:14:39+03:00

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Ушлые предприниматели умудряются находить все новые и новые схемы хищения бюджетных средств. Вот, в Волгограде гендиректор фирмы и его мать попались на том, что фиктивно обучали якобы своих сотрудников предпенсионного возраста, за что потом получили компенсацию из бюджета. Причем не маленькую сумму – более 335 тысяч рублей.

Как установили следователи СУ СК по Волгоградской области, эти аферисты решили заработать на том, что бизнесменам в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография»,

выделяют из бюджета субсидии на обучение сотрудников предпенсионного возраста. В октябре 2019-го они подали в центр занятости населения пакет документов, по которым якобы пять их сотрудников почтенного возраста на протяжении двух месяцев проходили обучение в специализированном центре. Из бюджета из «компенсировали» 335 тысяч рублей.

- На самом же деле указанные работники не только не обучались за счет фирмы гендиректора, но и даже не были туда трудоустроены, - говорят в следственном управлении.

Махинации вскрыли сотрудники прокуратуры, которые нагрянули в организацию с проверкой.

Теперь бизнесмен и его мать проходят по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU