2020-03-24T12:00:26+03:00
Общество

С 1 апреля на волгоградских водоемах открывается навигация

В плавание выпустят только суда, прошедшие регистрацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Владельцам маломерных судов напоминают: не забудьте получить необходимые разрешения.Владельцам маломерных судов напоминают: не забудьте получить необходимые разрешения.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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С 1 апреля в Волгоградской области открывается навигация на водоемах. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МЧС по региону. В связи с чем в ведомстве напоминают владельцам маломерных судов, что в плавание они смогут выйти только после регистрации, нанесения бортовых (регистрационных) номеров, и технического освидетельствования органами Государственной инспекции по маломерным судам.

- Не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им, - отмечают в региональном ГУ МЧС.

Чтобы зарегистрировать маломерное судно, надо пройти техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области. Для этого необходимо заполнить необходимые бланки заявлений и предоставить подлинники и копии документов, удостоверяющих личность судовладельца или его доверенного лица; подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему; технических паспортов и прочие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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