В Волгограде на нижней террасе Набережной делают новые ступени лестницы
Несмотря на коронавирус и падение экономики в Волгограде продолжаются работы на нижней террасе Набережной. Сегодня, например, там приступили к реконструкции центральной лестницы. Ступени, которые постоянно заливает в период половодья, за долгие годы разрушились местами до основания. Чтобы восстановить, строители создадут новое основание, а потом облицуют гранитным камнем.
- На сегодняшний день специалисты уже залили в основание свыше 60 кубометров бетонной смеси, это 15 процентов от необходимого объема, - сообщают в администрации Волгограда.
Одновременно подрядная организация восстанавливает второстепенные лестничные марши, расположенные в границах от причала № 15 до памятника БК-13.
После реконструкции нижней террасы Набережной у волгоградцев появится новая прогулочная зона с вело- и пешеходными дорожками, скамейками, фонтанами, скейтплощадкой, амфитеатром на 2500 мест и пешеходным мостом, напоминают в мэрии. Украсят парковую зону 10 тысяч деревьев и кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU