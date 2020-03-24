2020-03-24T11:37:29+03:00
Общество

В Волгограде на нижней террасе Набережной делают новые ступени лестницы

Рабочие восстановят и второстепенные лестничные марши у причалов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Несмотря на коронавирус и падение экономики в Волгограде продолжаются работы на нижней террасе Набережной. Сегодня, например, там приступили к реконструкции центральной лестницы. Ступени, которые постоянно заливает в период половодья, за долгие годы разрушились местами до основания. Чтобы восстановить, строители создадут новое основание, а потом облицуют гранитным камнем.

- На сегодняшний день специалисты уже залили в основание свыше 60 кубометров бетонной смеси, это 15 процентов от необходимого объема, - сообщают в администрации Волгограда.

Одновременно подрядная организация восстанавливает второстепенные лестничные марши, расположенные в границах от причала № 15 до памятника БК-13.

После реконструкции нижней террасы Набережной у волгоградцев появится новая прогулочная зона с вело- и пешеходными дорожками, скамейками, фонтанами, скейтплощадкой, амфитеатром на 2500 мест и пешеходным мостом, напоминают в мэрии. Украсят парковую зону 10 тысяч деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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