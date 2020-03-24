2020-03-24T10:36:20+03:00
Общество

В Волгограде хотят построить транспортно-пересадочный узел на проспекте Жукова

Проект развязки уже вынесли на обсуждение жителей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Яндекс.Карты.Фото Яндекс.Карты.
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В Волгограде не пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки планируют обустроить большой транспортно-пересадочный узел. Это необходимо сделать, чтобы перераспределить и упорядочить маршруты транспорта.

- Сейчас здесь пересекаются несколько десятков городских и пригородных маршрутов. В планах на участке в 3 гектара построить современный пассажирский комплекс, который возьмет на себя функцию распределения пассажиропотоков между разными видами транспорта, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Пока это планы. Прежде одобрение на строительство должны дать сами волгоградцы. Поэтому проект транспортно-пересадочного узла вынесли на всеобщее обсуждение.

Ознакомиться с проектом можно до 22 апреля на сайте администрации Волгограда. Кроме того, экспозиция проекта будет представлена в департаменте по градостроительству и архитектуре: с 10-00 до 12-00 в рабочие дни по адресу: ул. Порт-Саида, 7а.

- Все предложения, озвученные волгоградцами во время общественных обсуждений, будут учтены при подготовке заключения, - обещают чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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