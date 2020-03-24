Под Волгоградом разбился «Понтиак»: пассажир насмерть, водитель – в больнице

24 Март 2020 2020-03-24T10:16:03+03:00

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Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Еланском районе Волгограда ночью 23 марта. Два друга – 34-летний водитель и его 30-летний приятель – мчались на «Понтиак Вайб» по дороге «Жирновск- Кумылженская- Вёшенская» в сторону села Вязовка. Было два часа ночи, дорога пустая и водитель нажал на газ. Но не учел, что в области резко похолодало и дорога ночью покрылась ледяным слоем. В итоге на одном из поворотов водитель не смог удержать иномарку и «Понтиак» улетел в кювет, где перевернулся.

- К сожалению, 30-летний пассажир скончался до приезда медиков. Водитель остался жив, его увезли в больницу, -сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Волгограде в кювете оказалось «Рено Логан». 43-летний водитель так разогнался по улице Землячки, что не справился с управлением, налетел на бордюрный камень и машина взлетела над дорогой и оказалась в кювете. Благо виновник аварии остался жив, его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU