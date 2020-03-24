В Волгограде пропал 19-летний парень со шрамом на руке

24 Март 2020 2020-03-24T09:43:27+03:00

Молодой человек ушел из дома 20 марта и до сих пор не вернулся

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«Волгоградцы, помогите найти человека!», - опять с призывом о помощи обращаются к горожанам волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт-Волгоград». Пропал 19-летний парень. Ушел из дома еще 20 марта и с тех пор как в воду канул. Четвертые сутки родители не находят себе места, они обзвонили всех знакомых и друзей, но пока поиски не увенчались успехом.

Зовут «потеряшку» Александр Махнов.

В день пропажи был одет в серую стеганую куртку с капюшоном, синее трико с полосками по бокам, на ногах – синие замшевые кроссовки.

Приметы: на вид – 18-19 лет, рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные.

Особые приметы: шрам на запястье руки, длинной 10 сантиметров; родинка на левой щеке.

Волонтеры обращают внимание что парень нуждается в медицинской помощи! Именно поэтому его найти разыскать как можно скорее.

Если вы что-либо знаете о его местонахождении, или увидите в городе, сообщите в полицию или по телефонам волонтеров, указанных в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU