В Волгограде перевозчику запретили работать по пяти маршрутам

24 Март 2020 2020-03-24T09:17:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде нередко можно увидеть маршрутку с номером и табличкой «заказной». Это в основном нелегальные перевозчики. С ними борются, штрафуют, но они все равно выходят на линии. Один из таких коммерсантов – Гузев - попал на скамью подсудимых. И сегодня суд вынес решение – запретить этому перевозчику работать по пяти маршрутам.

Речь идет о маршрутах № 15С «ул. Титова – ВолгоГРЭС», № 59 «Спартановка – Землячки», № 6К «ул. Космонавтов – Аэропорт», № 44 «ул. Танкистов – ДОК им. Куйбышева», № 198 «остановка ВГТЗ г. Волгоград – р.п. Ерзовка (Городищенского района)».

Как показала проверка, у данного перевозчика не было ни свидетельств об осуществлении перевозок по соответствующим маршрутам, ни карт маршрутов.

- При этом пассажиры лишаются прав и гарантий, не обеспечиваются условия безопасности движения, сохранности здоровья и имущества пассажиров, за состоянием транспортных средств и водителей не осуществляется лицензионный контроль, - говорят в областной прокуратуре.

Именно прокуратура и обратилась с иском в суд.

- На ответчика судом возложена обязанность прекратить указанную незаконную деятельность. По мере вступления судебного решения в законную силу, его исполнение будет взято на контроль, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU