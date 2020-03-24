На юге Волгограда приступили к ремонту дорог в частном секторе

24 Март 2020 2020-03-24T08:29:47+03:00

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Улица Гастелло в Кировском районе Волгограда находится в частном секторе и, как многие второстепенные дороги, не ремонтировалась долгие годы. Сплошные ямы да ухабы. В прошлом году мэрия решила включить ее в перечень улиц, которые попадают под проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И вот сегодня здесь начался ремонт.

- Сейчас идет фрезерование старого асфальтового полотна. После уложат два слоя асфальтобетона – выравнивающий, и финишный, обладающий повышенными прочностными характеристиками за счет специализированных минеральных добавок. Общая площадь обновления составит свыше 3600 квадратных метров. Помимо этого в порядок все съезды на примыкающие улицы, а также заменят люки инженерных коммуникаций, - описывают фронт работ в мэрии.

Ремонт ведет МДП «ДСЭР Советского района». Параллельно они ремонтируют улицу Добролюбова.

- В ближайшее время спецтехника выйдет на реконструкцию еще двух дорог в частном секторе Кировского района - по улице Армавирской и Розы Люксембург. Также в списке на ремонт дороги в частном секторе в отдаленных микрорайонах Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Кировского и Советского районов - переулках Вязниковском и Войкова, на улицах Грамши, Чебышева, Засекина, - перечисляют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU