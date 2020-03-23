2020-03-23T18:23:19+03:00
Происшествия

В Камышине три человека погибли из-за сигарет

За двое суток пожары унесли жизни двух женщин и мужчины
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За минувшие выходные дни 21 и 22 марта в Камышине Волгоградской области произошло сразу два смертельных ЧП – на пожарах погибли три человека. По итогам расследований стало известно, что в обоих случаях к гибели людей привела непотушенная сигарета. Об этом «КП-Волгоград» узнал от администрации городского округа – город Камышин.

- На пожаре в многоквартирном доме по улице Молодежной погибла 95-летняя бабушка. А на следующий день пожар, вспыхнувший в доме №22 по адресу улица Астраханская, унес жизни матери и сына. Женщине было 70 лет, мужчине – 41 год. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает Управление по делам ГОЧС и МП Администрации Камышина.

Отметим, что с начала года в Камышине на пожарах и в результате их последствий уже погибли 5 человек! Всего же за 2018-2019 годы из-за пагубной привычки погибли 12 человек. Еще 10 камышан погибли из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности в жилом помещении, из них 9 – по причине возникновения пожара при курении в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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