В Волгограде сотрудник УФСИН нажился на немецких овчарках

23 Март 2020 2020-03-23T16:48:19+03:00

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В Волгограде заместитель начальника отдела охраны ФКУ «ИК №5» УФСИН России по Волгоградской области попался на афере. И знаете на чем он смог «нажиться»? На немецких овчарках.

Как установили в суде, сотрудник колонии должен был найти и купить две немецкие овчарки для охраны. На эти цели из бюджета выделили 50 тысяч рублей. Но замначальника отдела решил сэкономить: он позвонил своей знакомой, которая занимается разведением и продажей собак, и договорился что купит у нее две овчарки за 50 тысяч рублей. Мол, деньги ей придут по контракту, но 25 тысяч из них она должна будет ему вернуть – якобы для покупки еще одной собаки у другой «заводчицы».

- В мае 2018-го после перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет заводчицы, женщина, не осведомленная о преступных намерениях сотрудника ФСИН, передала ему 25 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. Суд признал сотрудника УФСИН виновным, и наказал его штрафом в размере 100 тысяч рублей.

- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, - уточняют в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU