2020-03-23T16:35:05+03:00
Общество

В Волгограде коронавирус прогоняют колокольным звоном и крестным ходом

А еще в храме читают специальные молебны против эпидемии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Волгоградской митрополии.Фото с сайта Волгоградской митрополии.
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К борьбе с охватившей мир эпидемией коронавируса присоединились и священники. Вчера, 22 марта, в храме святого праведного Феодора Ушакова в Волгограде, совершен молебен с чтением специальных прошений и молитв против эпидемии, а после даже провели крестный ход.

Более того, отныне на приходе один раз в день совершается молебен с чтением канона перед иконой Богородицы «Избавительница от бед», а крестный ход будут совершать каждое воскресенье. А еще ежедневно три раза в день - колокольный звон.

Батюшка из храма святого праведного Феодора Ушакова также призвал всех прихожанин к ежедневному чтению Псалтири.

- Кстати, на приходе с 2014 года существует практика служения Литургии преждеосвященных Даров с объяснением священнодействий. Всего за время Великого поста планируется совершить пять таких Литургий. Первая была совершена 18 марта, следующая - в ближайшую среду 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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