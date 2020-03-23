2020-03-23T16:18:55+03:00
Происшествия

В Волгограде директор стройфирмы вернет государству 12 миллионов рублей налогов

В список злостных должников попал руководитель ООО «Авангард» Сергей Лушников
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде на махинациях с налогами поймали директора одной из известных в Волгограде строительных фирм – ООО «Авангард» Сергея Лушникова. Его организация занималась строительством жилых домов, но пару лет назад разорилась. Как показала прокурорская проверка, директор не только фирму на плаву не удержал, но еще и 12 миллионов рублей налогов недоплатил в бюджет.

- Коммерсант включал в декларации ложные данные о каких-то контрактах с фирмами. В результате неправомерного и необоснованного применения налоговых вычетов за 2013 и 2015 годы с ООО «Авангард» не исчислен и не уплачен в бюджет России НДС на сумму 12 217 947 рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Лушникова признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Но прокуратуру такой результат не удовлетворил и она подала в суд иск с требованием взыскать с бизнесмена и те 12 недоплаченных миллионов рублей.

Адвокат Лушникова пытался убедить суд, что деньги задолжала фирма, мол, с нее и спрос, а не с директора. Но, как доказали в суде, расчетные счета ООО «Авангард» арестованы, хозяйственная деятельность с ноября 2017г. не ведется, имущества фирмы недостаточно для погашения задолженности. Поэтому придется расплачиваться за свою фирму непосредственно директору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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