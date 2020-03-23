Прокуратура вернула из незаконного владения 2,8 гектара Волго-Ахтубинской поймы

23 Март 2020 2020-03-23T15:37:46+03:00

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Земля на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» особо ценная во всех отношениях. В жажде нажиться на этой «ценности» аферисты идут на всевозможные ухищрения. Так, 54-летний житель Волгограда Андрей Штак умудрился незаконно завладеть сразу 9 участками на территории поймы. Сегодня его отправили за решетку, а землю вернули.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, Штак по фиктивным дубликатам свидетельств на право собственности зарегистрировал на подставных лиц 9 земельных участков в хуторе Стахановец Среднеахтубинского района. Позже два участка перерегистрировал на себя, а еще 7 участков оформил на дочь. В общей сложности он завладел таким образом землей площадью 28 тысяч квадратных метров или 2,8 гектара. Кадастровая стоимость этой земли составляет порядка 3 миллионов рублей.

- Штак получил 2,5 года колонии общего режима за «покушение на мошенничество в особо крупном размере». После вступления приговора в законную силу прокурор обратился в Среднеахтубинский райсуд с исками об истребовании земли у Штака и его дочери. Суд требования прокуратуры удовлетворил. После вступления судебных решений в законную силу их исполнение будет взято прокуратурой Среднеахтубинского района на контроль, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU