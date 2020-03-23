Под Волгоградом пьяного водителя «шестерки» полиция остановила стрельбой

23 Март 2020 2020-03-23T15:03:35+03:00

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В Кумылженском районе Волгоградской области полицейским, чтобы остановить водителя «шестерки», пришлось открыть стрельбу. Конечно же, стреляли по колесам, так что никто не пострадал. А водителя теперь ждет колония.

Случилось это ночью 21 марта. Инспекторы ДПС Отделения МВД России по Кумылженскому району обратили внимание на «шестерку», которая неслась по трассе «Жирновск-Вешенская». Полицейские подали сигнал остановиться, но водитель его проигнорировал. Более того, он наоборот прибавил газу. Инспекторы бросились в погоню. Сначала пытались остановить его по-хорошему, когда это не удалось, выстрелили несколько раз из табельного оружия – сначала предупредительные – в воздух, затем по колесам.

- Машину остановили. За рулем оказался местный 52-летний житель. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным. Кроме того, он уже был ранее судим, и давно лишен права управления транспортным средством, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. - В настоящее время правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, ч 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ, ч. 2 ст.12.37 КоАП РФ. Также решается вопрос о возбуждении в отношении правонарушителя уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По закону волгоградцу грозит до 2 лет лишения свободы.

- В результате применения табельного оружия никто не пострадал, -добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU