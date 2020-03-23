Из-за метели водителям ограничили движение по трассе Волгоград-Саратов

23 Март 2020 2020-03-23T16:10:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сложно поверить, но после теплого начала марта в 20-х числах в Волгоградскую область вдруг вернулась зима. В северных районах области метет снег, в Котово льдом покрылись не только дороги, но и уже распустившиеся цветы и деревья. Но на дорогах обстановка спокойная. Чего не скажешь о соседней Саратовской области, именно там случился коллапс на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. В Хвалынском районе застряли, говорят, сотни фур. Поэтому многие грузовики не смогли вовремя добраться в Волгоград.

Как сообщают наши коллеги из «КП-Саратов», ограничено движение для транспорта на участке с 47 по 140-й км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Не стоит волгоградским водителям сейчас соваться и на трассу М6 «Волгоград-Астрахань». Остановка в Балашовском районе Саратовской области, через которую проходит данная трасса, также частично перекрыта. Общественный транспорт пока не пускают.

Волгоградским водителям советуют пока не ехать в этих направлениях, и по возможности вообще отказаться от дальних поездок: в соседнем регионе метель обещают еще несколько дней. К вечеру 24 марта снежная метель доберется и до Волгоградской области. По прогнозам волгоградского ЦГМС, ожидают снег, мокрый снег, северный ветер с порывами до 12 метров в секунду, и снижение температуры воздуха местами до минус 10.

ИСТОЧНИК KP.RU