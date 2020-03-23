Власти Волгограда поднимут выплаты ветеранам к 9 мая с 1 до 5 тысяч рублей
Сегодня, 23 марта, депутаты Волгоградской гордумы поддержали проект решения, которым предлагают поднять размер единовременной выплаты, которую получают волгоградские ветераны к праздникам. Причем увеличить решили существенно – с 1 тысячи, которая положена нынче, до 5 тысяч рублей. Получают эти выплаты ветераны и труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда».
- Увеличение размера выплаты в 2020 году произойдет за счет сокращения расходов Волгоградской городской Думы, - отмечают в депутатском корпусе.
Отметим, что в соответствии с решением гордумы от 2014 года единовременные выплаты волгоградские ветераны получают дважды в год – ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, и ко Дню Победы.
Проект решения об увеличении единовременных выплат планируется внести в повестку ближайшего заседания.
ИСТОЧНИК KP.RU