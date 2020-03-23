Власти Волгограда поднимут выплаты ветеранам к 9 мая с 1 до 5 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T14:08:35+03:00

Эти выплаты волгоградские ветераны получат вне зависимости от выплат, которые дает государство к 75-летию Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Сегодня, 23 марта, депутаты Волгоградской гордумы поддержали проект решения, которым предлагают поднять размер единовременной выплаты, которую получают волгоградские ветераны к праздникам. Причем увеличить решили существенно – с 1 тысячи, которая положена нынче, до 5 тысяч рублей. Получают эти выплаты ветераны и труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда».

- Увеличение размера выплаты в 2020 году произойдет за счет сокращения расходов Волгоградской городской Думы, - отмечают в депутатском корпусе.

Отметим, что в соответствии с решением гордумы от 2014 года единовременные выплаты волгоградские ветераны получают дважды в год – ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, и ко Дню Победы.

Проект решения об увеличении единовременных выплат планируется внести в повестку ближайшего заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU