Элитный «УФСИНовский» долгострой на Чуйкова в центре Волгограда сдадут весной

23 Март 2020 2020-03-23T13:15:04+03:00

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В Волгоградской области 32 долгостроя. Пожалуй, элитный «УФСИНовский» дом на улице Маршала Чуйкова под номером 51а больше остальных нуждался в добросовестном застройщике: многоэтажку не могли довести до ума целых 15 лет. Мало того, что купившие там квартиры волгоградцы уже и не надеялись на новоселье, заборы вокруг стройплощадки все эти годы портили жизнь людям из соседних квартир.

В прошлом году на смену обанкротившемуся инвестору пришел новый. Работы закипели. Итоги инспекции регионального Госстройнадзора, проведенной совместно с парламентариями, должны порадовать многих: уже в конце марта этого года застройщик полностью завершит работы и подаст документы, на основании которых специалист проведут заключительную проверку.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной думы, в 2020-ом сдадут высотку № 103 по Рыкачева в Тракторозаводском районе, а также два долгостроя в ЖК «Заречье» и «Изумрудный» в Краснослободске.

ИСТОЧНИК KP.RU