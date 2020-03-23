Из-за кафешек жители дома в центре Волгограда погрязли в жире

23 Март 2020 2020-03-23T12:53:12+03:00

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У жителей многоэтажек в центре Волгограда есть свои преимущества и свои недостатки. В числе последних – соседство с многочисленными заведениями общественного питания: шумы, запахи, и прочее. И на днях, например, жители домов по улице Аллея Героев, 4 - Советская, 15 чуть не утонули в собственной канализации. Система слива забилась напрочь. И виновными в этом оказались все те же кафешки и рестораны, по вине которых в канализации образовались массивные жирберги.

- Буквально слово «жирберг» сформировалось по аналогии с «айсбергом», только вместо льда – жир. Это застывшая в канализационной системе масса, состоящая из остатков кулинарного жира и не подверженного разложению материала - предметов личной гигиены и бытового мусора. Иначе говоря, из всего, чему место в мусорной корзине, но никак не в канализации. Горячий жир застывает в глубине трубопровода и закупоривает трубы, а бытовой мусор, выброшенный в унитаз, наращивает этот засор, создавая эффект кораллового рифа, который будет расти, пока не приведет ко всем в прямом смысле вытекающим последствиям, - поясняют причину засора в «Конуессии водоснабжения».

Обычно компания для ликвидации таких засоров использует современные каналопромывочные машины. Но на этот раз даже они не справились. Пришлось сантехникам разгребать засор вручную.

Но в целом, говорят в «Концессии», число засоров в Волгограде постепенно снижается: если в январе 2019 было ликвидировано 1204 засора, то в январе 2020 г. – 865; февраль 2019 г. - 956 засоров, февраль 2020 г. – 794.

Сегодня из-за коронавируса многие волгоградцы остались по домам, а значит, нагрузка на внутридомовые сети канализации возрастает. Поэтому в компании очень просят волгоградцев не путать канализацию с мусоропроводом и аккуратнее относиться к общему имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU