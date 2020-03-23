Итоги голосования: волгоградцы хотят видеть в пойме Царицы аллеи и аквапарк

23 Март 2020 2020-03-23T15:34:42+03:00

Молодежь также хочет, чтобы в пойме было больше спортивных и арт-объектов, а также велосипедные дорожки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И меньше всего тех, кто поддержал размещение в зоне отдыха фут-кортов

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Вторую часть поймы реки Царица - от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной – власти пообещали сделать такой, как пожелают волгоградцы. Чтобы изучить общественное мнение, Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» (который займется разработкой проекта) даже запустил онлайн-голосование. Сегодня, 23 марта, подвели итоги. Если вкратце – люди хотят там видеть прогулочные аллеи и спортивные объекты.

В течение двух дней в нескольких соцсетях шло голосование. Как сообщают в мэрии, поучаствовало в опросе за это время 450 человек. Не много, конечно, и в основном это были студенты профильных факультетов вузов. Соответственно, итоговое мнение можно смело назвать мнением молодежи.

- Почти 62% участников проголосовали за то, чтобы обустроить в пойме как можно больше аллей для прогулок. Около 40% респондентов выбрали аквапарк. Еще по 30% отдали свой голос за лаунж-зоны и арт-объекты. Около 20% высказались за наличие в пойме реки Царица спортивных объектов и велодорожек. Наименьшее количество голосов набрали фуд-корты, всего чуть больше 13%, - подводят итоги в «ВЯЗе».

Прозвучали также пожелания и предложения: например, установить в пойме точки для буккроссинга.

- Озвученные в ходе голосования идеи будут учтены при разработке концепции и в дальнейшем лягут в основу проектной документации по обновлению поймы реки Царица, - обещают власти Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU