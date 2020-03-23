В Волжском 19-летний лихач на «девятке» сбил велосипедиста и уехал

23 Март 2020 2020-03-23T11:40:29+03:00

Около пяти часов вечера 22 марта 53-летний житель Волжского ехал на велосипеде по улице Пушкина и попал под колеса «девятки». Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Около пяти часов вечера 22 марта 53-летний житель Волжского ехал на велосипеде по улице Пушкина и попал под колеса «девятки». Мужчина остался лежать на проезжей части, а лихач поспешил ретироваться. Виновник аварии даже не убедился, что велосипедист жив и способен сам оказать себе помощь.

Проезжавшие мимо очевидцы вызвали «скорую» и инспекторов ГИБДД. Врачи осмотрели пострадавшего, у него оказалась травма головы, его госпитализировали в больницу и оказали необходимую помощь. А полицейские бросились искать нарушителя. Найти его оказалось непросто.

- Автомобилист с места происшествия скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «План перехват» водитель был задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Теперь 19-летнему любителю быстрой езды, у которого к тому же и водительских прав нет, придется ответить на содеянное по закону.

ИСТОЧНИК KP.RU