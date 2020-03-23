На волгоградских дорогах перевернулись две иномарки, два водителя погибли

23 Март 2020 2020-03-23T11:39:07+03:00

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Минувшее воскресенье, 22 марта, выдалось печальным на аварии: в Тамбовской области перевернулся волгоградский автобус с пассажирами (погибло три человека), еще два смертельных ДТП произошло на территории Волгоградской области. Одно в Суровикинском районе, второе - на трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск».

Примерно в 19.20 поступило сообщение о том, что на дороге «Михайловка - Серафимович – Суровикино» в кювет слетел автомобиль. На месте выяснилось, что в аварию попал 48-летний мужчина на «Деу Матиз». Он ехал в сторону Суровикино, и, видимо, на скользкой дороге не справился с управлением. Машина зацепила обочину и перевернулась в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В тот же день при похожих обстоятельствах погиб и 46-летний водитель «СангЕнг». Ночью он мчался по трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск» и уже въехал в Красноармейский район Волгограда, когда вдруг не справился с управлением, и машина улетела в кювет.

- Водитель скончался на месте, его 45-летняя пассажирка выжила и сейчас находится в больнице, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU