В Волгограде ищут двух школьниц из Свердловской области

23 Март 2020 2020-03-23T11:14:47+03:00

Девочкам 15 и 16 лет, они ушли из дома

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12 марта 15-летняя Алина Фатихова и 16-летняя Юлия Горбунцова ушли из дома и не вернулись. Подружки жили в городе Ревда Свердловской области. С момента побега школьницы не звонили и не сообщали близким, где находятся. Родители, конечно, сообщили об этом в правоохранительные органы. К поискам подключился поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры сообщают, что подростки могли уехать в Волгоградскую область. Поисковики просят сообщить любую важную информацию.

У Алины черные волосы и карие глаза, рост примерно 165 сантиметров. Девочка худенькая, на ней была черная болоньевая куртка, темные кроссовки на белой подошве, также майка с рисунком. У Юли волосы темно-русы, глаза тоже карие. Она ушла из дома в в розовой курточке и белом пуловере, на ногах розовые кроссовки.

Связаться с волонтерами можно по телефону: 8(950)-63-96-666.

ИСТОЧНИК KP.RU