В Волгограде на треть вырос спрос на игровые приставки

23 Март 2020 2020-03-23T10:49:20+03:00

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Из-за коронавируса учебные заведения закрыли на карантин, а многие организации перевели сотрудников на удаленную работу. Из положительного: у людей появилась возможность больше времени проводить дома с семьей. В то же время возник и другой вопрос: чем занять детей? И многие пошли за игровыми приставками. Как утверждают эксперты «Авито» в Волгограде спрос на приставки вырос на треть, точнее на 31%. Но это данные за последний год, а не за последний месяц. При этом в Волгограде цены на игровые приставки остаются одними из самых низких по стране. В среднем стоимость составляет 7210 рублей (и это они подорожали на 6%), тогда, как средняя цена по стране – 8570 рублей.

А вот настольными играми волгоградцы наоборот стали интересоваться меньше. По данным аналитиков, популярность настольных игр снизилась на 23% за год, а предложение, наоборот, возросло на 30%. И сегодня Волгоград входит в «тройку! городов России по доступности «настолок». Отсюда и снижение цен: за минувший год настольные игры подешевели на 17% и в среднем стоят около 1 500 рублей за штуку.

Наборы для творчества в последний год тоже подорожали на 19%, но спрос на них все равно растет – увеличился почти на треть.

ИСТОЧНИК KP.RU