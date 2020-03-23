Волгоградским многодетным семьям списали 220 миллионов рублей по ипотеке

23 Март 2020 2020-03-23T09:30:07+03:00

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Уже более 500 волгоградских многодетных семей получили субсидии от государства на погашение ипотеки. Как сообщают в облстрое, в общей сложности у них списали более 220 миллионов рублей по кредитам.

Напомним, что с сентября 2019-го в рамках федеральной программы многодетным семьям выделяют 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эти деньги получают те, у кого в семье третий или последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

- За получением субсидии необходимо обращаться в банк, который обслуживает ранее оформленный ипотечный кредит. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 775-11-22 или на официальном сайте АО «ДОМ.РФ», - напоминают волгоградцам в администрации области.

И добавляют, что еще 1126 семей в регионе получают компенсацию части процентной ставки по ипотеке. Срок выплат на сумму не более 15 тысяч рублей в месяц составляет от двух до пяти лет (для многодетных срок — до десяти лет при индивидуальном жилищном строительстве). За срок участия в регпрограмме одна семья может сэкономить до 600 тысяч рублей.

По вопросу участия в программе следует обращаться в Волгоградской областной фонд жилья и ипотеки по телефону 8 (8442) 22-05-55.

ИСТОЧНИК KP.RU