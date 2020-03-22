2020-03-22T18:45:14+03:00
Происшествия

В Волгограде вот уже полгода ищут девушку с татуировкой на руке

Девушка пропала в сентябре 2019 года
Екатерина МАЛИНИНА
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У девушки на запястье татуировка.У девушки на запястье татуировка.
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Большинство пропавших людей находят достаточно быстро. Точнее, они сами находятся. Кто-то забыл сказать родителям о долгой командировки, кто-то просто загулял с друзьями. Но есть случаи, когда потерявшегося человека не могут найти месяцами. К этой категории относится Ольга Ковалева. Девушка пропала 11 сентября 2019 года. Родственники написали заявление в полицию. На связь девушка не выходила. Поиски по знакомым и родственникам результатов не дели. Полиция тоже пока не нашла волгоградку. Известно, что до исчезновения девушка так надолго из дома не исчезала.

Приметы Ольги Ковалевой. Молодой женщине 26 лет, рост 172 сантиметра, худенькая, волосы темно-русые суть ниже плеч, глаза серые.. Из особых примет – на запястье у нее татуировка. Вполне возможно, Ольга носит очки.

Всех, кто может знать о местонахождении волгоградки, просят позвонить по телефону 88007005452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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