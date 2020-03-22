Три волгоградских УК получили лицензию на работу

22 Март 2020 2020-03-22T13:26:14+03:00

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Большинство волгоградцев жизнь научила быть граммотными в сфере услуг ЖКХ. Так что нарушения со стороны управляющих компаний они или требуют исправить или, если те отказываются, жалуются в жилинспекцию. Нарушителей лишают лицензий. С начала лицензирования в Волгоградской области из 357 зарегистрированных жилищных компаний 131 потеряли право на работу – у них отозвали разрешения за многочисленные нарушения. Где-то УК начисляли завышенную плату, где-то не следили за порядком в домах, где-то обманывали ресурсоснабжающие компании. Но дома не остаются без присмотра. Свято место пусто не бывает. Как сообщили в государственной жилищной инспекции по Волгоградской области, лицензию на работу получили еще три управляющие компании: ООО «УК Центрволга», ООО «Жилстроймонтаж» из Волгограда и ООО «Аксиома» Волжского.

Пока они не работают с многоквартирными домами. Но это дело времени. Их должны внести в реестр лицензий РФ, тогда они смогут начать свою деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU