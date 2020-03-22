2020-03-22T12:28:33+03:00
Общество

Назло коронавирусу: волгоградский ТЮЗ отметил свой юбилей «Коньком-Горбунком», но без зрителей

Спектакль еще раз покажут осенью
Екатерина МАЛИНИНА
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Спектакль состоялся без зрителей. Фото: Волгоградский ТЮЗСпектакль состоялся без зрителей. Фото: Волгоградский ТЮЗ
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В Волгограде из-за пандемии коронавируса отменили все массовые мероприятия. Вынуждены были остановить спектакли все волгоградские театры, перешли на особый режим и государственные учреждения. Все ради безопасности и нераспространения эпидемии.

К сожалению, из-за опасной инфекции оказался под угрозой срыва 50-летний юбилей Волгоградского ТЮЗа. Именно 22 марта 1970 года состоялся первый спектакль детского театра «Конек-Горбунок». Праздничный концерт планировали заранее. Но решили его все-таки не отменять. В эту субботу на сцену вышли артисты – назло коронавирусу сказку показали без зрителей. Герои играли для сотрудников ТЮЗа. Постановщиком выступил заслуженный артист РФ Альберт Авходеев. На сцене показали отрывки из старых спектаклей. Чествовали артистов современной труппы и тех, кто уже ушел на пенсию.

Пришло в адрес ТЮЗа множество видеообращений от известных деятелей культуры России.

Кстати, зрители все-таки увидят спектакль, но уже осенью, когда снимут ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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