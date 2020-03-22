Данные на 22 марта: коронавируса в Волгоградской области нет

22 Март 2020 2020-03-22T11:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб озвучил самые важные для волгоградцев данные по коронавирусу в Волгоградской области. В регион инфекция пока не попала. Ни одного случая инфицирования не зарегистрировано. Но медики продолжают проверять жителей региона и делать тесты. Медики провели анализы на коронавирус у 888 волгоградцев. Теперь они ждут результатов. Окончательный вердикт дают специалисты Новосибирска, у которых есть необходимое оборудование для полного исследования.

21 марта на карантине находились 370 волгоградцев. Им запрещено выходить из дома и контактировать с другими людьми. 21 человек наблюдаются в инфекционной больнице Кировского района, а трое детей – в Центральном районе.

Медики просят волгоградцев избегать лишних контактов, стараться не выходить из дома без необходимости. Использовать маску при посещении общественных мест и часто мыть руки. Если есть возможность работать удаленно – делать это из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU