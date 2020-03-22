В Тамбовской области перевернулся волгоградский автобус: три человека погибли

22 Март 2020 2020-03-22T11:06:39+03:00

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Крупная авария произошла 22 марта в Тамбовской области. На 566 километре трассы Москва-Волгоград возле поселка Чикаревка столкнулись два автобуса которые ехали из столицы в Волгоград и Саратов. Причем двигались они в попутном направлении. От удара автобусы разбросало по разным обочинам. Один из них - волгоградский - врезался в ограждение и свалился в кювет, там оказалось больше всего пострадавших.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Тамбовской области, в аварии пострадали 21 человек. Всех доставили в больницу ближайших районов: Уваровскую и Жердевскую ЦРБ. Жители каких регионов и городов пострадали пока не уточняется, как и другие данные.

Известно, что в аварии погибли три человека. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД и следователи. Скорее всего, причиной стала плохая видимость. МЧС накануне предупреждало о плохих погодных условиях: мокром снеге и сильном ветре.

ИСТОЧНИК KP.RU