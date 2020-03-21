«Зеленые человечки», приехавшие на вызов к пациенту, напугали волгоградцев
21 марта в 14:13 часов дня один из жителей Центрального района Волгограда позвонил в «скорую» и сообщил, что он и проживающая с ним женщина несколько дней назад контактировали с иностранцем. Сам звонивший оказался гражданином Ирака. Соблюдая все меры безопасности, врачи облачились в протовочумные костюмы и приехали по адресу.
Увидевшие «зеленых человечков» жители многоэтажного дома запаниковали: значит, точно коронавирус!
«Девушка очень сильно кашляет. Будет странно, если заберут только ее», - комментирует автор видео.
Женщину, действительно, госпитализировали в больницу и обследуют, а иракец остался на домашнем карантине, признаков болезни у него нет, как и жалоб. Но в оперативном штабе спешат успокоить: ни о каком заражении речи быть не может, анализы еще не готовы.
Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, одноразовые костюмы – обычная необходимость. Поводов для волнений нет – в Волгоградской области случаев коронавируса не зафиксировано. Горожан просят сохранять спокойствие, если они увидят врача в защитных очках, халате с ног до головы, бахилах и с респиратором. Также волгоградцам напоминают, что при любом недомогании лучше вызвать врача на дом, не стоит идти в поликлинику и рисковать здоровьем окружающих.
«Зеленые человечки», приехавшие на вызов к пациенту, напугали волгоградцев. Видео взято из соцсетей..
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»
ИСТОЧНИК KP.RU