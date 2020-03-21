21 Март 2020 2020-03-21T17:37:02+03:00

Противочумные костюмы – стандартная мера безопасности при выезде к человеку с подозрением на коронавирус

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21 марта в 14:13 часов дня один из жителей Центрального района Волгограда позвонил в «скорую» и сообщил, что он и проживающая с ним женщина несколько дней назад контактировали с иностранцем. Сам звонивший оказался гражданином Ирака. Соблюдая все меры безопасности, врачи облачились в протовочумные костюмы и приехали по адресу.

Увидевшие «зеленых человечков» жители многоэтажного дома запаниковали: значит, точно коронавирус!

«Девушка очень сильно кашляет. Будет странно, если заберут только ее», - комментирует автор видео.

Женщину, действительно, госпитализировали в больницу и обследуют, а иракец остался на домашнем карантине, признаков болезни у него нет, как и жалоб. Но в оперативном штабе спешат успокоить: ни о каком заражении речи быть не может, анализы еще не готовы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, одноразовые костюмы – обычная необходимость. Поводов для волнений нет – в Волгоградской области случаев коронавируса не зафиксировано. Горожан просят сохранять спокойствие, если они увидят врача в защитных очках, халате с ног до головы, бахилах и с респиратором. Также волгоградцам напоминают, что при любом недомогании лучше вызвать врача на дом, не стоит идти в поликлинику и рисковать здоровьем окружающих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="544" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/767914" frameborder="0"></iframe> «Зеленые человечки», приехавшие на вызов к пациенту, напугали волгоградцев. Видео взято из соцсетей..

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ИСТОЧНИК KP.RU