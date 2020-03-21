2020-03-21T14:58:41+03:00
Происшествия

Дым видно из Городища: на севере Волгограда тушат загоревшуюся траву в балке

Частным домом, которые стоят поблизости, огонь не угрожает
Юлия Данильченко
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Пожарные ликвидируют ЧП.Пожарные ликвидируют ЧП.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ЧП произошло в 14:30 часов 21 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда. Недалеко от реки Мокрая Мечетка в балке загорелась растительность – трава и камыш. Неподалеку находятся частные дома, жители которых увидев огонь и сообщили о происшествии на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Над местом стоит черный столб дыма, который видно из Городища.

На место приехал первый расчет. В ГУ МЧС по Волгоградской успокаивают волгоградцев: их жилищам ничто не угрожает. Сейчас спасатели тушат траву. Площадь возгорания точно неизвестна, но ситуация полностью контролируемая.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, спасатели регулярно выезжают на такие ЧП. Например, 20 марта таких случаев было 70. Волгоградцев призывают быть осторожными и в случае обнаружения пожара звонить по телефону «101», а также соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дым видно из Городища: на севере Волгограда тушат загоревшуюся траву в балке
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