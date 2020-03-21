Коронавирус в Волгограде 21 марта: 370 человек на домашнем карантине, 24 в больнице

21 Март 2020 2020-03-21T13:40:42+03:00

Ни одного случая заражения в Волгоградской области нет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Ситуация с распространением коронавируса на территории Волгоградской области под контролем: по информации оперативного штаба 21 марта на домашнем карантине находятся 370 волгоградцев, еще 21 взрослый попали в инфекционную больницу Кировского района, 3 ребенка под наблюдением врачей детской инфекционки в Центральном. По-прежнему ни одного случая заражения не выявлено.

За весь период анализы взяли у 888 жителей области, всего же провели 1274 исследования. Только 20 марта медики обследовали 94 волгоградца, сделав 137 исследований. Все они ждут результатов анализов. Всего под медицинским наблюдением врачей остаются 652 человека, 497 попали на домашний карантин за прошедшие две недели.

Напомним, власти Волгоградской области продолжают регулярно отчитываться о ситуации и проводят профилактические меры. Особое внимание уделяется тем, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией. Всего за пределами России находятся около 9 тысяч наших сограждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU