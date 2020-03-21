2020-03-21T12:38:25+03:00
Общество

Тонны огурцов и помидоров: волгоградские овощеводы увеличили темпы вдвое

В перспективе местные производители полностью обеспечат жителей региона сезонными овощами
Юлия Данильченко
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Фото: областная администрация.Фото: областная администрация.
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В Волгоградской области вовсю выращивают местные огурцы и помидоры. С начала 2020 года овощеводы собрали 18-тонный урожай, что вдвое выше прошлогодних показателей. Огурцов больше – более 14 тонн, а помидоров – около 4-х. В предыдущем сезоне томатов было в несколько раз меньше. Остальные культуры составили почти 30 тонн.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, нынешние успехи – результаты масштабных инвестпроектов. За несколько лет площади региональных теплиц удалось увеличить с 48 гектаров до 115-ти, а в перспективе они займут до 150 гектар. В будущем волгоградские овощеводы смогут самостоятельно накормить всю область по доступным ценам.

Кстати, ассортимент продукции расширяется: теперь в тепличных комплексах выращивают баклажаны. Первый урожай созрел в агрокомплексе «Волжский», скоро он поступит на рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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