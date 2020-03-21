2020-03-21T11:37:44+03:00
Общество

Из-за коронавируса для волгоградских бизнесменов заработала «горячая линия»

Предприниматели смогут узнать, какие меры поддержки им положены и пожаловаться на трудности
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградские предприниматели переживают не самые лучшие времена: в торговых центрах уже не так много посетителей, как и в кафе, и других местах массового скопления людей. Пожалуй, на ситуации с распространением коронавирусной инфекции по всему миру сумели заработать только продуктовые магазины. А между тем налоги бизнесменам никто не отменял, как и выплату зарплат сотрудникам.

Чтобы понять, какие проблемы испытывают бизнесмены, комитет экономической политики и развития Волгоградской области открыл «горячую линию» по поддержке в период угрозы распространения опасного вируса. Также специалисты дадут профессиональную консультацию.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, задать интересующие вопросы и пожаловаться трудности бизнесмены могут по телефону: 8(8442) 32-00-05. Звонить можно с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, а в пятницу до 16.30. Продолжает работать и уже знакомая «горячая линия» по мерам поддержки бизнеса: 8 (800) 302-3-203.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тонны огурцов и помидоров: волгоградские овощеводы увеличили темпы вдвое
Из-за коронавируса для волгоградских бизнесменов заработала «горячая линия»
Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли тела пенсионерки и ее сына
По два года тюрьмы грозит рыбакам из Волгоградской области за браконьерство
Волгоградские волонтеры помогут пенсионерам в условиях коронавируса
Под Волгоградом дорогу не поделили «УАЗ» и «Дэу»: пенсионер в больнице
26-летняя волгоградка с татуировкой на запястье пропала полгода назад
Волгоградцам рассказали, как попасть в Пенсионный фонд, не выходя из дома
В волгоградских колониях из-за коронавируса отменили свидания с осужденными
В Волгограде «Ротор» решил уйти на вынужденные каникулы
В Волгоградской области ожидают снег с дождем и гололед
Вымогателю-общественнику Гольдеру на полгода скостили срок в колонии
Покатушки «Мисс Волгоград» по городу в ванной и с рабами попали на видео
Из-за коронавируса МФЦ будут принимать по записи
Из-за коронавируса волгоградцы скупают парацетамол
Волгоградцев просят поддержать солнечных деток на благотворительной акции
Сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей
Дорожники отремонтируют участок трассы М-6 от Качалинской до Гумрака
Под коронавирус в Волгограде зарезервировали 5 больниц и 2 роддома
В Волгограде угонщиков поймали на выезде из двора, где они украли машину
В Волгограде бизнесменов обзванивает мошенник, представляясь начальником из Роспотребнадзора
В Волгограде сиделке, убившей инвалида утюгом, дали 12 лет тюрьмы
В Волгограде частично перекрыли нулевую продольную
В Волгограде директор спортивной школы фиктивно устроил учителя на работу тренером
794 волгоградца уже сдали тест на коронавирус