Из-за коронавируса для волгоградских бизнесменов заработала «горячая линия»

21 Март 2020 2020-03-21T11:37:44+03:00

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Волгоградские предприниматели переживают не самые лучшие времена: в торговых центрах уже не так много посетителей, как и в кафе, и других местах массового скопления людей. Пожалуй, на ситуации с распространением коронавирусной инфекции по всему миру сумели заработать только продуктовые магазины. А между тем налоги бизнесменам никто не отменял, как и выплату зарплат сотрудникам.

Чтобы понять, какие проблемы испытывают бизнесмены, комитет экономической политики и развития Волгоградской области открыл «горячую линию» по поддержке в период угрозы распространения опасного вируса. Также специалисты дадут профессиональную консультацию.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, задать интересующие вопросы и пожаловаться трудности бизнесмены могут по телефону: 8(8442) 32-00-05. Звонить можно с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, а в пятницу до 16.30. Продолжает работать и уже знакомая «горячая линия» по мерам поддержки бизнеса: 8 (800) 302-3-203.

ИСТОЧНИК KP.RU