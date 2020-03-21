2020-03-21T10:38:16+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли тела пенсионерки и ее сына

ЧП мог спровоцировать погибший мужчина, любивший покурить в квартире
Юлия Данильченко
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Трагедия произошла около девяти часов утра 20 марта в Камышине Волгоградской области на улице Молодёжной вспыхнула одна из квартир трехэтажного жилого дома. Соседи сообщили о пожаре спасателям. 29-расчет приехал оперативно и уже через 10 минут ликвидировал очаг возгорания.

В комнатах нашли два тела – пенсионерки и ее сына. Они не смогли выбраться и скорее всего задохнулись. На место приехали сотрудники следственного комитета.

- Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Со слов соседского окружения погибший мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками, систематически курил в жилище, что ранее уже служило причиной возгораний, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель СО по Камышину Сергей Наумов.

Сыщики и эксперты устанавливают точные причины ЧП, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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