Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли тела пенсионерки и ее сына
Трагедия произошла около девяти часов утра 20 марта в Камышине Волгоградской области на улице Молодёжной вспыхнула одна из квартир трехэтажного жилого дома. Соседи сообщили о пожаре спасателям. 29-расчет приехал оперативно и уже через 10 минут ликвидировал очаг возгорания.
В комнатах нашли два тела – пенсионерки и ее сына. Они не смогли выбраться и скорее всего задохнулись. На место приехали сотрудники следственного комитета.
- Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём. Со слов соседского окружения погибший мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками, систематически курил в жилище, что ранее уже служило причиной возгораний, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель СО по Камышину Сергей Наумов.
Сыщики и эксперты устанавливают точные причины ЧП, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU