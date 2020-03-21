По два года тюрьмы грозит рыбакам из Волгоградской области за браконьерство

21 Март 2020 2020-03-21T10:06:33+03:00

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Волгоградские полицейские продолжают оперативно-профилактические мероприятия «Путина», напоминая рыбакам о правилах ловли. Как оказалось, многие предпочитают заниматься браконьерством, не боясь уголовного наказания. С 13 марта стражи порядка нашли нарушителей в семи районах области: Клетском, Котовском, Фроловском, Жирновском, Котельниковском и Николаевском.

Так, недалеко от хутора Сафронов в акватории реки Аксай Курмоярский поймали 52-летнего мужчину, промышлявшего запрещенными сетями. На Волгоградском водохранилище задержали 53-летнего браконьера.

- По всем фактам проводятся доследственные проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU