Волгоградские волонтеры помогут пенсионерам в условиях коронавируса
Коронавирус со скоростью света распространяется по миру: уже четверть миллиона зараженных, более 11 тысяч случаев оказались смертельными. Известно, что вирус крайне опасен для пожилых людей. В Волгоградской области пока ситуация стабильная, больных нет, но власти региона уже готовы помогать пенсионерам в условиях пандемии.
Последние два года пожилым волгоградцам оказывают помощь по системе долговременного ухода. Пилотный проект охватил несколько районов области, а в 2020 без внимания не останется ни один нуждающийся.
- Сегодня жители региона, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, могут получать поддержку по технологии «Персональный помощник», воспользоваться социальным обслуживанием на дому, а также посещать отделения дневного пребывания и воспользоваться услугой сиделок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.
В Европе, где свирепствует коронавирус, пенсионерам помогают по-разному: приносят продукты домой, выделяют часы для посещения магазинов и так далее. У нас к этому процессу подключатся добровольцы. Губернатор Андрей Бочаров уже пообщался с активом волонтерских организаций Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU