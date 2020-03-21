2020-03-21T09:35:20+03:00
Общество

Волгоградские волонтеры помогут пенсионерам в условиях коронавируса

Также в области работает система долговременного ухода за пожилыми
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба области.Фото: пресс-служба области.
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Коронавирус со скоростью света распространяется по миру: уже четверть миллиона зараженных, более 11 тысяч случаев оказались смертельными. Известно, что вирус крайне опасен для пожилых людей. В Волгоградской области пока ситуация стабильная, больных нет, но власти региона уже готовы помогать пенсионерам в условиях пандемии.

Последние два года пожилым волгоградцам оказывают помощь по системе долговременного ухода. Пилотный проект охватил несколько районов области, а в 2020 без внимания не останется ни один нуждающийся.

- Сегодня жители региона, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию, могут получать поддержку по технологии «Персональный помощник», воспользоваться социальным обслуживанием на дому, а также посещать отделения дневного пребывания и воспользоваться услугой сиделок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В Европе, где свирепствует коронавирус, пенсионерам помогают по-разному: приносят продукты домой, выделяют часы для посещения магазинов и так далее. У нас к этому процессу подключатся добровольцы. Губернатор Андрей Бочаров уже пообщался с активом волонтерских организаций Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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