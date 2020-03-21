Под Волгоградом дорогу не поделили «УАЗ» и «Дэу»: пенсионер в больнице

21 Март 2020 2020-03-21T09:07:53+03:00

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Сейчас врачи одной из больниц Волгоградской области борются за жизнь 62-летнего пенсионера. Тяжелую травму головы мужчина получил, сидя в салоне «УАЗ Патриота». Аварию в Иловлинском районе спровоцировали 33-летний водитель «Дэу Нексии».

Около восьми часов вечера 20 марта легковушка ехала на 890 километре ФАД Р-22 «Каспий» со стороны Волгограда в направлении Москвы. На встречной полосе двигался «Патриот», буксировавший легковой прицеп. Владелец «Нескии» нарушил боковой интервал и зацепил его.

- «УАЗ Патриот» от удара вместе с прицепом выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлический отбойник, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сразу после происшествия на место приехали инспекторы ГИБДД и врачи. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего, а полицейские проведут проверку и установят все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU