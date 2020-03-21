2020-03-21T08:41:04+03:00
Общество

26-летняя волгоградка с татуировкой на запястье пропала полгода назад

Волонтеры просят жителей всей России сообщить любую важную информацию о ее местонахождении
Юлия Данильченко
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Ольга Ковалева ушла из дома 11 сентября 2019 года и до сих пор ее не могут найти. Ей 26 лет, она проживала в Волгограде. Не исключено, что за эти полгода девушка могла уехать и в другой регион. Пока поиски не принесли результатов, но волонтеры волгоградского отряда «Лиза Алерт» и правоохранительные органы не останавливаются.

Добровольцы обратились в жителям региона с просьбой о помощи. В таких случаях важной может оказаться любая, даже самая незначительная информация. Как сообщили «КП-Волгоград» волонтеры, у Оли темно-русые волосы, глаза серого цвета, она худенькая, стройная, рост 172 сантиметра. В чем ушла из дома – неизвестно. Но есть одна отличительная черта - на внутренней стороне руки до запястья татуировка. Также волгоградка может носить очки. Ольга Ковалева может находиться в любом городе России.

Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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