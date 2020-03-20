2020-03-20T21:29:14+03:00
Общество

Волгоградцам рассказали, как попасть в Пенсионный фонд, не выходя из дома

В ПФ рекомендуют пользоваться их услугами дистанционно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из-за коронавируса закрывают свои двери почти все управления и ведомства. И не только в Волгограде, но и по всей стране. Меры вынужденные. Особенно предостерегают пожилых людей и просят их лишний раз не выходить из дома. В связи с этим волгоградское управлегние Пенсионного фонда тоже рекомендовало нашим старикам пользоваться их услугами дистанционно. Тем более, что ресурсы это позволяют.

- В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда вы можете подать заявления в теруправления по направлениям пенсионного обеспечения, материнского (семейного) капитала и иных социальных выплат. Также в режиме онлайн вы можете получить информацию о состоянии лицевого счета в системе ОПС или же предварительно заказать ряд документов, например, справку о размере пенсии или о размере материнского (семейного) капитала, - отмечают в региональном управлении ПФ.

В случае крайней необходимости в Личном кабинете можете записаться на прием к специалисту, где предоставляется возможность выбрать наиболее удобное время и день обращения.

Кроме того, напомним, что обратиться с вопросом можно по единому номеру «горячей линии» Отделения Пенсионного Фонда по Волгоградской области:

Для жителей Волгограда, Волжского и Камышина - единый многоканальный телефон 96-09-09.

В каждом территориальном органе ПФР по Волгоградской области работает свой телефон «горячей линии» для консультации граждан. Номер можно уточнить на официальном сайте Пенсионного Фонда РФ по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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