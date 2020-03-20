В волгоградских колониях из-за коронавируса отменили свидания с осужденными
Карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса коснулись уже всех сфер жизни, добрались и до колоний. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении ФСИН, «в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы с 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий».
А это значит, что никаких родственников и посетителей к заключенным пускать пока не будут.
- Об их отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, - уточняют в ведомстве.
И добавляют: «кроме того, целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях УФСИН организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
ИСТОЧНИК KP.RU