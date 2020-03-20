В волгоградских колониях из-за коронавируса отменили свидания с осужденными

20 Март 2020 2020-03-20T21:13:32+03:00

Пока посетителей в учреждения УФСИН пускать не будут

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Карантинные меры из-за угрозы распространения коронавируса коснулись уже всех сфер жизни, добрались и до колоний. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении ФСИН, «в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы с 16 марта и до особого указания в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий».

А это значит, что никаких родственников и посетителей к заключенным пускать пока не будут.

- Об их отмене ограничительных мероприятий будет сообщено дополнительно, - уточняют в ведомстве.

И добавляют: «кроме того, целях недопущения случаев заноса и распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в учреждениях УФСИН организуется и реализуется комплекс других санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ИСТОЧНИК KP.RU