В Волгоградской области ожидают снег с дождем и гололед

20 Март 2020 2020-03-20T17:56:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Ну что, волгоградцы, порадовались ранней весне, понежились под солнышком? Все, зима возвращается. Так, по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие дни, с 21 по 24 марта в Волгоградской области возможен снег с дождем. И самое опасное – температура воздуха будет колебаться от плюсовых до минусовых отметок, а значит, гололеда не избежать. Правда, снежный фронт дойдет только в отдельные районы области. Но дорожники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград уже подготовились в работе в непогоду.

- Дорожные службы предупреждены и приведены в режим готовности. В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 430 единиц техники (в Рязанской области - 36, в Тамбовской - 179, в Воронежской - 13, в Волгоградской - 202). Численность спецмашин регулируется согласно обстановке на дорогах. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме, контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи систем метео- и видеоконтроля, установленных вдоль сети автодорог, - сообщают «КП-Волгоград» в Упрдоре.

Дорожники призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать скорость, соблюдать дистанцию, и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 71-04-32.

ИСТОЧНИК KP.RU