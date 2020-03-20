2020-03-20T17:28:48+03:00
Происшествия

Вымогателю-общественнику Гольдеру на полгода скостили срок в колонии

Экс-глава «Ассоциации по защите прав потребителей» проведет за решеткой 8,5 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото волгоградской областной прокуратуры.Фото волгоградской областной прокуратуры.
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Сегодня, 20 марта, Волгоградский областной суд поставил точку в громком деле экс-председателя Президиума Волгоградской областной общественной организации «Ассоциация по защите прав потребителей» Юрия Гольдера. Суд исключил из квалификации деяния признак – «за незаконное бездействие» и скостил ему срок на полгода, в итоге он проведет в колонии общего режима 8 с половиной лет.

Напомним, Гольдера признали виновным в коммерческом подкупе.

- Как установили в суде летом 2017-го Гольдер на основании жалоб должен был проверить один из отелей Волгограда на предмет нарушений. Но пообещал владельцу не проводить проверку, потребовав за бездействие 1 миллион рублей. Когда получил указанную сумму, он заключил с коммерсантом формальное мировое соглашение от имени возглавляемой им организации и пообещал отозвать письма, направленные в различные контролирующие структуры, о выявленных в отеле нарушениях, - напоминают «КП-Волгоград» в областном суде.

И это далеко не единственный случай вымогательства Гольдера. По такой же схеме он получил деньги от 14-ти различных организаций и предпринимателей. При этом сумма подкупа варьировалась от 5 тысяч до 1 миллиона рублей. В двух случаях дело не было доведено до конца.

Суд Центрального района ранее приговорил его к 9 годам колонии общего режима. Но защитник Гольдера подал апелляцию. Прокуратура также не согласилась с таким вердиктом суда и тоже потребовала пересмотра дела. Но областной суд оставил приговор почти без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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