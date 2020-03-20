2020-03-20T15:33:24+03:00
Общество

Волгоградцев просят поддержать солнечных деток на благотворительной акции

Акция «Познакомьтесь, это солнце» пройдет в Волжском в Международный день человека с синдромом Дауна
Валерия КУТИНА
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Ежегодно 21 марта в России проводятся различные благотворительные акции, забеги и выставки, чтобы собрать средства и оказать поддержку семьям, в которых растут лучики. Алла Денщикова проводит такую акцию уже пятый год. Она нужна для того, чтобы поддержать семьи, в которых растут дети с синдромом Дауна. В этом году на праздник уже записались 60 семей с солнечными детьми из разных городов Волгоградской области, возраст детей от года и до 18 лет.

- Благотворительная акция «Познакомьтесь, это солнце» не только помогает семьям, она привлекает внимание общества к особенным детям, показывает, что они добрые, светлые, и в диагнозе Синдром Дауна нет ничего ужасающего, - говорит Алла Денщикова.

Спонсорскую помощь оказали бизнесмены и десятки неравнодушных горожан. Вы тоже можете помочь. Как это сделать, можно узнать по телефону 8-903-220-36-64 (Алла).

Праздник пройдет 21 марта в ДЮЦ "Русинка" города Волжского (ул. Мира 69а). Начало в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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